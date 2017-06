Jovem é baleado nas costas e diz nome de suspeitos antes de morrer

Mãe da vítima diz que ouviu filho dizer nome de dois suspeitos e vai apresentar na polícia. Crime foi registrado em Cruzeiro do Sul.

G1

Eduardo Ferreira, de 19 anos, morreu após ser atingido por um tiro nas costas na madrugada desta quinta-feira (15), em Cruzeiro do Sul. Ele estava com a mulher, no bairro do Cruzeirão, quando dois suspeitos chegaram em uma moto e atiraram contra a vítima.

A mãe de Eduardo, Francisca Benedita da Cruz, de 42 anos, disse que antes de morrer o filho disse o nome de dois homens. “Ele falou o nome de duas pessoas e eu vou falar para a polícia. Todas as testemunhas ouviram”, afirmou.

Ela disse ainda que desconhece o envolvimento do filho com facções criminosas. “Não é do meu conhecimento que ele participava de nenhuma facção, sabia que ele usava droga, mas era só”, disse.