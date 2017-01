Jovem é baleado no pescoço e braço por motoqueiro em Brasileia

Alexandre Lima

Era pro volta das 20h00 desta terça-feira, dia 10, quando socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram no hospital de Brasiléia, trazendo o jovem Marcos Adriano Henrique da Silva (22), morador do Bairro José Moreira, localizado na parte alta da cidade, com ferimentos a bala pelo corpo.

Segundo foi apurado, o jovem estaria no Bairro conversando com amigos, quando uma moto com dois homens se aproximaram numa moto e sem qualquer motivo ou aviso, sacaram de uma e efetuaram disparos, sendo que dois o acertou no ombro direito e no pescoço.

Da mesma feita que chegaram, os dois fugiram tomando rumo ignorado, enquanto terceiros ligaram para o 190 pedindo ajuda e uma ambulância. Marcos chegou no hospital de Brasiléia consciente e seu estado de saúde foi considerado estável incialmente.

Os projeteis (balas), possivelmente calibre 22, ficaram alojado em seu corpo, sendo necessário sua transferência para a Capital, onde passaria por uma cirurgia para a remoção e ficaria em observação.

Policiais militares foram acionados até o local e iniciaram buscas no Bairro e adjacências, na tentativa de localizar e deter os dois suspeitos. Agentes da Polícia civil também estão investigando e acreditam inicialmente, num possível acerto de contas entre rivais.

Mais informações a qualquer momento sobre o caso.

Comentários