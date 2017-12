Jovem é executado a tiro em bairro da Capital; criminosos batem carro e roubam moto para fugir

O jovem identificado como Ivan Queiroz Medeiros Junior, 19 anos, foi vítima de um homicídio com características de execução no início da tarde desta segunda-feira (18), na Rua Jorge Amado, localizada no conjunto habitacional Novo Horizonte, na região do bairro Floresta, em Rio Branco. Os criminosos estavam em um veículo Uno, de cor prata e placas NAD-5667, e efetuaram cerca de 8 disparos de arma de fogo contra o rapaz que acabou baleado no peito, morrendo minutos depois na calçada da via pública.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram deslocadas na tentativa de salvar a vida do jovem, mas ele não resistiu ao ferimento na altura do tórax e morreu ainda no local. A reportagem da Folha do Acre apurou junto aos moradores, que após efetuarem os tiros, os criminosos perderam o controle da direção do carro e colidiram contra o meio fio no final da rua. Para fugir do local antes da polícia chegar, eles renderam um motociclista que passava no momento do crime e roubaram sua moto.

O corpo de Junior foi recolhido por peritos do Instituto Médico Legal (IML), e levado à sede da instituição. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação para tal fato ainda é desconhecida, e nenhum suspeito foi preso por envolvimento na execução. A suspeita é de que o assassinato tenha relação com confronto entre facções rivais. O veículo abandonado pelos bandidos foi levado ao pátio da Delegacia de Flagrantes (Defla).

Da folha do Acre

Comentários