Jovem é preso acusado de praticar três assaltos em menos de uma semana

Alexandre Lima

Foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 12, o jovem Gustavo da Conceição do Nascimento (22), quando se encontrava em sua casa localizada no Bairro José Moreira, parte alta da cidade de Brasiléia, após ser cercada por agentes da Polícia Civil.

Pesa contra Gustavo, acusação de ter praticada três assaltos em menos de uma semana. O primeiro teria ocorrido na primeira semana do mês de maio e os dois últimos, neste dia 11 e estaria usando um revolver quando abordava suas vítimas.

Segundo foi apurado com os investigadores, o acusado foi ousado praticando dois assaltos nesta quinta-feira. O primeiro teria abordado uma mulher na Avenida Manoel Marinho Montes durante a manhã, levando seus pertences e dinheiro.

No período da tarde, Gustavo foi para a casa de parentes localizado no ramal Porongaba, com acesso pelo km 5, da Estrada do Pacífico, onde rendeu um primo que estava em casa e levou celulares e uma arma longa.

Para azar do jovem, todos os assaltos praticados por ele, estava de cara limpa e foi facilmente identificado pelas vítimas e os parentes. Após o cerco na casa, foi realizado uma revista onde alguns dos objetos furtados foram encontrados e a arma usada nos assaltos não foi localizada.

