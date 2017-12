Jovem empresário distribui presentes para crianças em Xapuri

Alexandre Lima, da redação

O jovem empresário do município de Xapuri, Ailson Mendonça, tirou um pouco do corrido tempo para levar alegria para milhares de crianças que ainda acreditam na magia da data natalina, mas, as vezes sequer ganham um simples presente.

Como forma de agradecer a saúde e o empreendimento para poder trabalhar junto com seus pais, família e àqueles que acreditam no desenvolvimento de sua cidade, resolveu retribuir um pouco, deixando um sorriso no rosto de muitas crianças de 8 bairros de Xapuri.

Milhares de presentes foram distribuídos, mesmo debaixo de chuva em vários bairros de Xapuri. “A alegria contagiante das crianças ao receber o presente não tem preço. É uma forma de minha família retribuir o que o povo xapuriense nos deu, através do trabalho do meu pai, o deputado Antonio Pedro que iniciou com uma pequena loja de vender discos de música e pode nos dar educação e uma vida digna. Queremos desejar um Feliz Natal e que o ano de 2018 seja de realizações para todos”, destacou.

