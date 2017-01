Jovem escapa da morte após ser atingido por tiro na cabeça em Brasiléia

Alexandre Lima

Um jovem de 18 anos, identificado como João Victor Alcântara da Silva, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo, dia 15, após ser atingido por um tiro efetuado por um homem que estaria numa moto, juntamente com outra pessoa.

Segundo foi apurado com uma testemunha que estava com ele no momento, disse que João havia ido a um lanche próximo ao Centro Cultural no Bairro Ferreira Silva por volta das 22h00, quando dois homens se aproximaram numa moto de cor amarela.

Sem um motivo, ao parar próximo dos dois, o garupa sacou da arma que estava na cintura e efetuou os disparos contra João. Foram cerca de quatro disparos, sendo que atingiu sua cabeça acima do olho esquerdo e resvalou pelo crânio, saindo por cima.

João saiu correndo e foi socorrido por uma equipe dos Bombeiros momentos depois, quando já estaria na companhia de terceiros e levado ao hospital de Brasiléia, onde recebeu os primeiros socorros e não corria risco de morte.

Homens da Polícia Militar foram acionados e realizaram uma busca pelas redondezas, e acreditam em possível acerto de contas entre grupos rivais

Comentários