Jovem leva dois tiros na cabeça em Sena Madureira

Elecildo teve que ser transferido para o PS da Capital

Elecildo Silva de Almeida, 22, foi mais uma vítima de tentativa de homicídio em sena Madureira. Segundo informações a tentativa aconteceu por volta de meio dia deste domingo 22/10, no bairro São Felipe.

A vítima estava na casa de parentes, na varanda, quando um homem chegou e efetuou vários disparos. Elecildo foi atingindo com dois tiros na cabeça e um no ombro. Ele foi socorrido e levado para o hospital de Sena Madureira.

Na tarde deste domingo, ele foi transferido para o Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco pela viatura do Samu de Sena Madureira. A vítima deu entrada no Pronto Socorro já no início da noite.

Por Clériston Amorim

