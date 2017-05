Jovem morre durante caçada com tiro acidental na BR-364

O adolescente Marcelino Saraiva dos Santos, de 16 anos, morreu na noite desta quarta-feira (17) durante uma caçada com um grupo de amigos, na Comunidade Vai e Vem, localizada na BR-364, em Cruzeiro do Sul (AC). A suspeita inicial é a de que o jovem tenha disparado acidentalmente em si mesmo, vindo a morrer.

A polícia se deslocou ontem até a comunidade. De acordo com os amigos, eles se espalharam dentro da mata, cada um tomando um destino, os colegas ouviram um disparo e foram na direção do adolescente que já foi encontrado caído atingido por um disparo na altura do peito.

A perícia esteve no local e o corpo do adolescente foi removido ao IML. A suspeita é de tiro acidental, já que segundo relatos de moradores da comunidade o jovem não tinha experiência em manusear arma.

Vanísia Nery

