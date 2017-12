Jovem que desapareceu no Rio Acre, na capital, não morreu por afogamento, diz laudo

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) realizado no corpo de Naythami Oliveira, jovem de 16 anos que desapareceu nas águas do Rio Acre em 19 de novembro e teria sido vista por populares caindo da ponte metálica, apontou que a ela não morreu por afogamento e sim em consequência de um traumatismo na região do pescoço.

A situação foi descoberta com a fratura e desde então vem sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, que segue duas hipóteses: a de suicídio, ao se jogar da ponte ou a hipótese de que a vitima teria sido arremessada.

Durante a perícia, não foi detectado água nos pulmões. De acordo com o diretor da Polícia Técnico científica é possível que o trauma tenha ocorrido com o impacto ao bater na água, porém, os peritos não tem como precisar o fato. o que prejudica a investigação.

Do ac24horas.com

