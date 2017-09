Jovem sai para comprar cigarro e é executado a tiros em beco ao lado de motel, em Rio Branco

Por Marcos Dione

Um jovem identificado como Romeu Pereira, 24 anos, foi assassinado com vários tiros por volta das 14 horas desta segunda-feira (4), em um beco localizado ao lado de um motel no conjunto Habitar Brasil, em Rio Branco. Pereira estava na casa de uma amiga, fazendo a limpeza do quintal, quando teria saído para comprar uma carteira de cigarro em um bar. Quando ele saiu do bar, um homem o acompanhou e efetuou os disparos.

O jovem foi atingido com pelo menos 4 tiros e acabou não resistindo e morreu antes da chegada da ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O criminoso, segundo relatos dos moradores, fugiu logo em seguida. Ele não foi encontrado pelos policiais militares que ainda fizeram buscas pela região. O local foi isolado, e o corpo de Pereira foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A amiga da vítima, que preferiu não ter o nome divulgado, estava em estado de choque. A mulher afirma que o jovem não tinha nenhuma relação com o mundo criminoso. “Ele era trabalhador, nunca tinha ido nem preso. Ele não era metido com facção, não sei porque fizeram isso com ele”, relatou.

