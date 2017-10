Jovem sofre acidente após passar por quebra molas com moto em velocidade

Da Redação­

Era por volta das 21h00 deste domingo, dia 01, quando os socorristas do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre, foram acionados para resgatar um jovem que havia sofrido um acidente com moto, na Avenida Manoel Marinho Montes, parte de Brasiléia.

No local, foi encontrado o jovem de 23 anos, identificado como Francisclei Souza Braga (23), que estava pilotando uma moto Suzuki, placa final 8279, e estava com vários locais do corpo ‘ralado’ após cair no asfalto.

Segundo foi informado pelos socorristas, o jovem estava em visível estado de embriagues alcoólica e não portava documentos. O mesmo transitava pela Avenida quando passou por um dos quebra-molas sem que reduzisse a velocidade, fazendo com que perdesse o controle até cair.

O jovem foi levado para o hospital de Brasiléia, onde recebeu os primeiros socorros e ficaria em observação, até ser liberado algumas horas depois. Autoridades policiais foram até o local e estão levantando informações do acidente e tomar devidas providências.

