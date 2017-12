Jovem tenta se passar por PM e é preso pela PRF no entroncamento de Xapuri

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um ex-militar do exército identificado como Jefferson Costa, 24 anos, que tentava se passar por um policial militar ao apresentar um documento falso. A prisão aconteceu no km 200 da BR-317, entroncamento de Xapuri, na tarde da última segunda-feira, 18, mas a assessoria da PRF divulgou o caso somente na noite desta terça.

O homem estava como passageiro de um ônibus intermunicipal com destino a Rio Branco quando foi abordado e se apresentou como policial militar. Após uma breve fiscalização na funcional, foi constatado pelos rodoviários federais que se tratava de um documento falso.

Mediante o crime de falsidade ideológica, Jefferson recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri. Agora um inquérito deverá ser aberto para descobrir como a funcional do militar foi parar nas mãos do ex-militar do exército.

Fonte: ac24horas.com

