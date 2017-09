Jovem traficava 104 cápsulas de cocaína no estômago

Flagrante foi feito em Capixaba: droga iria para Barcelona

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um jovem de 25 anos que havia ingerido 104 cápsulas com aproximadamente 1 quilo de cloridrato de cocaína. O flagrante foi feito no Km 140 da BR-317. O destino dele seria a cidade de Barcelona, na Espanha. O jovem é natural do Pará e mora no Suriname.

A abordagem dos policiais rodoviários aconteceu por volta das 9 horas da noite. Ele estava em um taxi. Na revista, foram encontrados com o jovem R$ 1 mil, £ 1000 (mil libras esterlinas), um passaporte e muito medicamento para enjoo.

A associação entre o nervosismo do rapaz e a grande quantidade de medicamento para enjoo fez com que os policiais desconfiassem. O relato dos agentes diz até em “extremo nervosismo” do passageiro do taxi.

De Capixaba, os policiais levaram o jovem para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. No hospital, uma radiografia foi tirada e lá se constatou a presença do cloridato de cocaína ingerido. Eram 104 cápsulas que estavam no estômago do jovem.

