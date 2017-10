Jovens poderão fazer alistamento militar pela internet

A partir de janeiro, os jovens aptos ao alistamento militar poderão realizar a inscrição pela internet, através do site www.alistamento.eb.mil.br. A proposta é reduzir as filas no entorno da Junta do Serviço Militar (JSM).

Ao alistar-se eletronicamente, o jovem receberá um número de registro do Certificado de Alistamento Militar, informando se prossegue na seleção para o serviço ou se será dispensado.

Para os jovens que completam 18 anos em 2018, a data para o alistamento vai até o dia 30 de junho. O procedimento poderá ser feito apenas pelos jovens em ano de convocação. Os rapazes que estão com a data do alistamento atrasada devem comparecer a Junta de Serviço Militar (JSM).

Para os que não têm acesso à Internet, o alistamento continuará sendo realizado na Junta.

