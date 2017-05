Juntos pelo desenvolvimento: Prefeita Fernanda Hassem entrega rua com emenda de Jessica Sales

Alexandre Lima e Marcus José

Durante a tarde desta sexta-feira, dia 26, a prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), através da Secretaria de Obras, entregou sua primeira grande obra desde quando assumiu a gestão em janeiro desse ano.

Na companhia da deputada federal Jéssica Sales (PMDB), autora da emenda no valor de R$ 400 mil reais, provenientes do Ministério da Defesa, através do programa Calha Norte, onde beneficiou a Rua Manoel Ribeiro com asfalto com uma extensão de aproximadamente 500 metros.

A rua em questão que ainda estará recebendo outros benefícios, por pouco não teve a emenda suspensa juntamente com outras três, devido a ingerência da gestão passada. Principalmente por parte do gestor tampão e alguns secretários, que não aplicou os recursos que já haviam sido liberados desde 2015.

A entrega contou com a presença de secretários municipais, da deputada estadual Leila Galvão e Daniel Zen, do prefeito da vizinha Epitaciolândia, Tião Flores, vereadores da base e oposição e populares que tanto esperavam pela liberação da rua que liga o centro velho com o novo, além de acesso rápido ao hospital, Polícia Militar, ginásio de esporte, mercado municipal e parte alta da cidade.

O empresário Francisco Félix Nogueira, que possui um salão de beleza na rua, vinha sofrendo prejuízos desde as enchentes de 2012 e 2015, que danificaram a rua. Com a poeira em dias de sol e a lama nos dias de chuva, fez com fregueses não mais procurassem seus serviços.

“Tive que sair da minha casa e local de trabalho para que os meus fregueses não se sujassem com a lama ou com a poeira. Vinha pagando aluguel e tendo prejuízo por anos e agora, já voltei para casa e o meu local de trabalho. Só tenho que agradecer a prefeita e a deputada”, disse.

Fernanda destacou que, “não é por ser de outro partido que não podemos andar de mãos dadas pelo desenvolvimento de nossas cidades. Jéssica demonstrou que não liga para isso, uma vez que foi eleita pelo povo do Acre e está trabalhando liberando suas emendas”, disse a prefeita.

Já a deputada federal Jéssica, disse que estava muito surpresa em ver que seu trabalho está sendo aplicado da forma que vai beneficiar toda uma cidade. “Estou feliz junto com minha mãe (ex-deputada Antonia Sales) em ver essa receptividade aqui em Brasiléia. Aqui tive uma significativa votação com o apoio do vereador Joelso Ponte (PP) e não seria justo em ajudar no desenvolvimento de uma cidade que sofreu muito nos últimos anos e, digo que podem contar comigo”, disse a parlamentar.

