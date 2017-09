“Justa homenagem ao órgão que aperfeiçoa a gestão pública”, diz Gladson em solenidade do TCE

Segundo Cameli, o Acre tem sido brindado com magistrados de contas e técnicos da maior habilidade e competência

WILIANDRO DERZE

Na solenidade de comemoração dos 30 anos de fundação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), o senador Gladson Cameli (PP) parabenizou os deputados da legislatura de 1987, que criaram o órgão para fiscalizar os poderes Executivos, Legislativos e Judiciário.

Para o senador Gladson, o TCE tem uma importância inestimável povo acreano. “Justa homenagem a um órgão que busca o aperfeiçoamento constante da gestão pública”, disse Cameli.

O senador ainda parabenizou os parlamentares que criaram por intermédio de lei estadual a instituição TCE. “Os deputados daquela legislatura de 1987 tiveram a correta percepção de que um órgão de excelência como este seria indispensável ao melhor funcionamento dos Poderes públicos estaduais”, destacou Gladson.

O parlamentar, que foi bastante aplaudido quando foi chamado para compor a mesa de autoridades, também elogiou o trabalho dos Conselheiros e todo o corpo técnico da instituição.

“Desde tempo de Alcides Dutra de Lima, primeiro presidente do TCE, ao atual presidente, Conselheiro Valmir Ribeiro, o Acre tem sido brindado com magistrados de contas e técnicos da maior habilidade e competência”, lembrou Cameli.

