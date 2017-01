Justiça condena ex-empresário a 9 anos de reclusão por abuso de menores

Alexandre Lima

Em maio de 2016, uma operação entre o Ministério Publico do Acre, juntamente com o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) e a Polícia Civil através da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DRECO), realizaram uma operação na fronteira do Acre, resultando na prisão de um empresário da cidade de Brasiléia, acusado de praticar abuso sexual contra duas menores.

O então empresário José Luís (48), foi acusado e localizado na companhia de uma menor, além de obterem provas materiais em celulares e depoimentos que foram usados como provas contundentes para que o mesmo fosse detido.

Segundo a promotora, Maria de Fátima Teixeira, José aliciava as vítimas com presentes e outros meios, com o intuito de ter favores sexuais em troca. Com essas provas, o acusado foi transferido ao presídio na Capital até esta data, onde esperou a sentença proferida pelo Juiz da Comarca.

Na decisão, as mães foram absolvidas, já que eram acusadas pelo MP de estarem cientes e compactuarem do crime contra as menores e irá recorrer contra a decisão do Juiz da Comarca.

Segundo foi informado, José Luiz foi condenado a nove anos de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, onde deverá cumprir sua pena no presídio estadual, Francisco de Oliveira Conde, na Capital acreana, onde se encontra deste o ano passado.

Relembre o caso.

Operação resulta em prisão de empresário por abusar de menores em Brasiléia

Comentários