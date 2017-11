Justiça do Acre mantém condenação de Leonildo Rosas por ofensa à honra do senador Gladson Cameli

Indenização será destinada para entidades carentes do Acre. Defesa do senador não acredita em êxitos em suposto recurso

ASCOM

A Justiça do Acre manteve a condenação do porta-voz do Governo do Acre, Leonildo Rosas, por ofensa à hora do senador Gladson Cameli. Ao analisar o recurso, a 1ª Turma Recursal, por unanimidade, disse não existir dúvidas “de que a ação ilícita do réu causou vexame, sofrimento, humilhação, aflição e angustia ao autor”, diz o despacho judicial.

PARA ENTENDER O CASO:

O porta-voz do governador Tião Viana foi condenado a pagar ao senador Gladson Cameli, em julho deste ano, uma indenização por danos morais, no valor de R$ 15 mil, depois de publicar em sua página no Facebook uma ofensa moral ao senador.

Na postagem, Leonildo Rosas afirmou que Gladson Cameli, visivelmente embriagado, agrediu verbalmente o governador Tião Viana em um voo de Brasília a Rio Branco. A Justiça decidiu que a publicação fosse excluída no prazo de duas horas, assim que Rosas fosse notificado.

No mesmo despacho, o juiz Giordane Dourado condenou o porta-voz a publicar no mesmo perfil, onde veiculou texto ofensivo, uma retratação aos fatos. Como o caso cabia recurso, tal retratação não aconteceu. O réu revelou em audiência de instrução que fez a publicação atendendo a um pedido de seu superior, no caso, o governador Tião Viana.

A suposta conduta desonrosa de Gladson Cameli nunca foi comprovada. Pelo aplicativo WhatsApp, Tião Viana teria transmitido a ordem de publicação. O caso teve grande repercussão pelas redes sociais.

Análise dos documentos

Na análise dos documentos, a turma recursal observa que a publicação produzida pelo porta-voz do governador, revela que este fez uma afirmação fatual, atribuiu ao senador Gladson Cameli, “uma conduta altamente reprovável para quem ocupa cargo de suma importância, que e o de Senador da Republica”, diz o documento que a reportagem teve acesso.

Para a defesa do senador, o advogado Armando Dantas, embora o réu ainda possa entrar com embargos de declaração e até interpor recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, em ambos os casos acha muito difícil o êxito da parte adversa.

“O acórdão emanado da 1ª Turma Recursal bem analisou as questões fáticas e jurídicas produzidas nos autos e já reconhecidas como ilegais na sentença de primeiro grau. Fato é que a proteção à honra e à dignidade da pessoa humana foi mais uma vez agasalhada pelo Poder Judiciário, que vem rechaçando as ofensas a esses bens jurídicos quando acionado”, destacou o advogado Armando Dantas.

Procurado, o senador Gladson Cameli disse que já orientou a sua assessoria e a banca de advogados a destinar o valor da indenização, a instituições carentes do Estado do Acre.

A reportagem não conseguiu contato com o porta-voz do governo, Leonildo Rosas, que se encontra, segundo informações do Palácio Rio Branco, no exterior, acompanhando Tião Viana.

