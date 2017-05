Justiça nega pedido do Detran-AC e mantém resolução que cancela parcelamento de multas

G1

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recusou o pedido feito pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) para manter o parcelamento de multas de trânsito. Com a decisão, os valores das autuações devem ser pagos à vista.

O órgão entrou com um mandado de segurança na Justiça após a aprovação da resolução de número 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em setembro do ano passado, que institui que as multas de trânsito não podem mais ser parceladas.