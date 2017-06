Kailane Amorim fala de preparativos para Miss Brasil: “estou muito positiva”

“As expectativas são as melhores. Estou muito positiva”, disse a Miss Acre, Kailane Amorim, de 23 anos, sobre o Miss Brasil, que acontece em agosto, no Citibank Hall, em São Paulo. A data ainda não foi divulgada pela comissão organizadora.

Faltam aproximadamente três meses para o concurso e a jovem está a todo vapor com os preparativos, que incluem aulas de inglês, oratória, jazz, além de treinos intensos e dieta regrada. Tudo para manter o corpo e a mente totalmente preparados para fazer bonito no grande dia.

“Representar o Acre pra mim é uma honra. Quero mostrar, além da beleza, as outras características que um miss deve ter, que é a inteligência e o lado humano. Quero enfatizar a cultura do meu estado”, contou em entrevista exclusiva ao A GAZETA.

Acadêmica de Direto, Kailane participou do Miss Acre 2014 e ficou entre as cinco primeiras colocadas. Este ano, a convite da coordenadora estadual do concurso, Meyre Manaus, a jovem passou por um processo seletivo e, com autorização da coordenação nacional, foi indicada para representar o Acre.

Natural do município de Brasiléia, Kailane chama atenção por sua beleza e curvas distribuídas em 1,72 metros de altura. Hoje, ela se considera mais preparada para participar do concurso: “não tem comparação”.

POLÊMICA – a coordenadora estadual do concurso aproveitou para esclarecer boatos de que a nova miss foi indicada sem atender os requisitos básicos. Meyre explica que durante seis meses, período de inscrição, 17 meninas se candidataram. Destas, apenas três atendiam todo o regulamento do Miss Brasil, por isso não foi realizado o concurso estadual.

“O Brasil inteiro está sofrendo com a diminuição de candidatas. Rondônia teve cinco inscritas. Esse não é o primeiro ano que eu indico, e eu só indico quando não temos outra solução. As pessoas não entendem isso. Gastamos cerca de R$ 25 mil para mandar uma miss para concorrer, e nós não temos apoio”, explicou.

Comentários