Ladrão deixa ponte que liga Brasiléia a Epitaciolândia às escuras

A prefeitura municipal está buscando parcerias e viabilizando recursos para garantir investimentos para tornar Brasiléia melhor para se viver.

No entanto, a população precisa se conscientizar que o patrimônio público é um bem de todos e por isso é necessário o empenho conjunto do poder público e comunidade para preservar e zelar pelo que está sendo revitalizado e construído.

Infelizmente há pessoas com má intenção provocando atos de vandalismo. A exemplo nesta segunda-feira, 07, foram furtadas as lâmpadas, refletores e luminárias das proximidades e ponte metálica José Augusto, ficando totalmente às escuras.

Um cidadão que pediu para não ser identificado, temendo represálias, presenciou o ato de vandalismo, conseguindo inclusive recuperar alguns refletores no momento do furto. “Estava passando quando percebi que um cidadão estava arrancando as lâmpadas e refletores da ponte, a princípio pensei que fosse um funcionário da prefeitura e fiquei observando. Em seguida percebi que realmente se tratava de um furto e me aproximei e disse pra ele não fazer aquilo, pois iria prejudicar a população que iria ficar no escuro. Ele disse para eu não me meter nisso, me mostrando uma faca. Cheguei ainda a correr atrás dele e só consegui recuperar alguns objetos. É uma pena vê a Prefeitura melhorando a nossa cidade e pessoas com essa maldade de destruir o que é um bem nosso”.

Outra ação que a Prefeitura através da Secretaria de Obras está realizando é a reposição de lâmpadas dos postes, de forma gradativa, visando proporcionar a iluminação pública devida que é um direito de todos. Já foram várias lâmpadas quebradas por vândalos, comprometendo o andamento dos trabalhos e desperdiçando o dinheiro público que está sendo empregado.

Lembrando que sendo identificados os autores do vandalismo e depredação do patrimônio público, os mesmos responderão criminalmente pelo ato praticado.

A equipe municipal agradece o ato de coragem do cidadão acima mencionado e pede a toda a população que seja uma aliada, ajudando a fiscalizar e preservar os espaços públicos, pois é um bem de todos.

