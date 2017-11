Ladrão pego dormindo em casa que ia furtar é preso novamente após atolar carro roubado

O veículo foi achado atolado e abandonado em um ramal na cidade de Mâncio Lima

G1

Em menos de 15 dias, mais uma vez José Eliton de Alencar, de 18 anos, foi pego pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul. No último dia 8, ele foi flagrado dormindo no sofá de uma casa que furtaria e nesta sábado (18) foi preso por furtar uma caminhonete em Cruzeiro do Sul.

O veículo foi achado atolado e abandonado em um ramal na cidade de Mâncio Lima. Já preso, Alencar conta que entrou na casa da médica e viu que a chave estava dentro da S10 na noite de sexta-feira (17).

“Eu abri o portão e a chave estava lá. Eu ia comprar droga no ramal para consumir. Ia comprar R$ 50 de droga, porque queria curtir no carro também. Mas, não foi bom não, porque vou pra penal agora”, diz.

O acusado disse ainda que usou R$ 10 para abastecer o carro. O dinheiro estava dentro do carro da vítima, que deve ser ouvida ainda neste domingo (19).

O delegado que atendeu o caso, Alexnaldo Batista, diz que a polícia foi acionada pelos moradores de Mâncio Lima, que estranharam o jovem pilotar a S10. Ele também já é conhecido na região pelos pequenos furtos que comete.

O Comando de Operações Especiais (COE) foi acionado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

“Os policiais fizeram várias buscas e acabaram encontrando a caminhonete abandonada e atolada no ramal. Junto com ele, foram apreendidos vários objetos, além de bens da dona da caminhonete, inclusive, também uma grande quantidade de droga”, conta o delegado.

A polícia acredita que a intenção do acusado era trocar o veículo por droga. Batista pede também que pessoas que tiveram algum objeto furtado entre a sexta e sábado (18) se dirijam até a delegacia em Cruzeiro do Sul para tentar identificar alguns dos objetos achados com Alencar.

O delegado disse ainda que o suspeito foi pego com uma quantidade grande droga, mas não soube precisar a quantidade.

Matéria relacionada:

Comentários