Lambança no concurso da Polícia Civil: mais 7 ações judiciais complicam fim do certame

De lambança em lambança, o concurso da Polícia Civil parece não ter mais fim. Desta vez foram mais sete ações judiciais a complicarem a disputa e prorrogarem o fim do certame. Agora tem uma nova lista do resultado final da prova de títulos e mais seis convocados para a realização da convocação para a investigação criminal e social.

Na prova de títulos, Vivianne Valeria Carneiro de Oliveira acionou judicialmente a empresa contratada para realizar o concurso (Ibade) e conseguiu mais dois pontos nesta etapa e foi reclassificada.

Já os demais candidatos cujos direitos foram devolvidos pela justiça tiveram as decisões favoráveis nos mandados de segurança de nº 1000038-64.2018.8.01.0000, 1000048-11.2018.8.01.0000, 1000049-93.2018.8.01.0000, 1000056- 85.2018.8.01.0000, 1000057-70.2018.8.01.0000, 1000063- 77.2018.8.01.0000 e continuam no certame e vão agora para a investigação criminal e social.

As ainda candidatos devem comparecer no 05 de fevereiro de 2018 à Sede da Secretaria de Estado de Polícia Civil, localizada à Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1.569, Vila Ivonete, Rio Branco/AC, das 8h às 17h. São eles:

AGENTE DE POLÍCIA CIVIL (201.661-3; José Renato Azevedo de Farias / 250.175-9; Kiuly Daniel da Silva Sá / 201.016-0; Marcos Batista Messias / 267.306-1; Maressa Santos do Nascimento / 260.340-3; Naira Moreira de Carvalho.

AUXILIAR DE NECROPSIA: Francisco Moreira Soares.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail [email protected] A publicação completa está disponível no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta quinta-feira (25), páginas 27-34.

