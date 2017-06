Leo de Brito articula parcerias com governo do AC para melhoria de municípios

O deputado federal Leo de Brito participou, nesta segunda-feira (12), de uma reunião com o governador Tião Viana, em seu gabinete, o secretário de Articulação Institucional, Francisco Nepomuceno, os prefeitos Bené Damasceno de Porto Acre, Bira Vasconcelos, de Xapuri, e a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hasem. Na ocasião, trataram sobre parcerias em prol do desenvolvimento da região.

“Ando muito pelos municípios acreanos dialogando com o povo e essa parceria com as prefeituras faz toda diferença na hora de conseguir melhorias para as cidades. Procurei o governador, que é um grande líder, sensível a causa de cada município e marcamos a reunião com o intuito de ouvir os gestores. O Tião se comprometeu em ampliar os esforços para garantir melhorias na saúde, segurança, produção e infraestrutura desses municípios”, afirmou o deputado.

Durante a reunião, cada prefeito expôs as principais dificuldades que enfrentam atualmente na gestão de suas respectivas cidades. Após ouvir atentamente as demandas, o governador se dispôs a atender cada uma delas e firmou o compromisso de incluir todos os municípios no Plano Agrícola, que será lançado nas próximas semanas, fortalecendo a produção rural.

O governador garantiu ainda que vai disponibilizar um trator de esteira, para Xapuri, além da realização do Saúde Itinerante no município. Porto Acre terá a volta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a estruturação de um box da Polícia Militar e a recuperação da AC 10.

Além de realizar articulações políticas em benefício da população, o deputado federal Leo de Brito já destinou emendas para todos os municípios citados. Para Porto Acre, a emenda no valor R$ 100 mil, para o orçamento de 2017, será investida no piso de atenção básica da saúde. Para este ano de 2017, Brito já destinou três emendas para Brasiléia, uma de R$ 750 mil para recuperação das ruas, R$ 650 mil para a área da Saúde, mais precisamente a Atenção Básica, além de R$ 350 mil para regularização fundiária no Alto Acre.

