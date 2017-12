Lideranças do Alto Acre vão exigir suplências de Marcio Bittar e Petecão no Senado

As lideranças da região do Alto Acre decidiram por unanimidade em reunião realizada na última quinta-feira (7) que eles serão representados na chapa majoritária das eleições do ano que vem com a indicação de suplências do senado. A informação foi confirmada pelo presidente do PMDB em Brasileia, Emerson Leão.

A decisão coloca no paredão os dois pré-candidatos ao senado pela oposição, o senador Sérgio Petecão (PSD) e o peemedebista Marcio Bittar. O primeiro concorre à reeleição e confessou a alguns correligionários sua vontade de ter com primeira-suplente a viúva de Orleir Cameli, dona Beth Cameli, indicação não confirmada.

Marcio Bittar, que recentemente se filiou ao PMDB para concorrer na chapa majoritária, não falou em suplência até o momento. Nos bastidores, comenta-se que sua primeira indicação será o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, mas nada foi confirmado.

“Este ano a região do Alto Acre será fiel na balança, portanto, nada mais justo de estarmos representados na chapa majoritária que já tem lideranças do Juruá e do Baixo Acre”, comentou à ContilNet o professor Emerson Leão.

A sugestão de composição na chapa majoritária foi apresentada durante a reunião pelo professor Paço, ex-secretário de Comunicação do município, mas foi referendada por representantes dos partidos de oposição presentes, entre eles o PP, o PSDB, o PMDB e o PSD.

A decisão coloca mais um ingrediente no debate da oposição. Segundo o professor Emerson, não haverá recuo na proposta. “Na próxima vinda dos pré-candidatos ao Senado esta será uma pauta em discussão, não estamos impondo, apenas contribuindo com o processo democrático e sendo justo com nossa região que sonha em desenvolvimento”, acrescentou o peemedebista.

A reportagem não conseguiu localizar na manhã desta sexta-feira (8) os pré-candidatos Marcio Bittar e Sérgio Petecão.

