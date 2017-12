Lutador de MMA Deroci Barbosa é acusado de agredir atual namorada em Foz do Iguaçu e sogro pede justiça

Anute enviou imagens onde é possível ver hematomas no olho da filha, assim como televisões e uma cama completamente destruídas

No dia 8 de maio de 2016, o lutador de MMA Deroci Barbosa foi acusado de invadir a casa e agredir a ex-namorada e um casal que se encontrava hospedado na residência da vítima. Dezenove meses depois do ocorrido, Deroci pode estar mais uma vez envolvido em um caso de violência doméstica.

Luiz Anute, pai da atual namorada do lutador, procurou a reportagem da ContilNet para denunciar que no último sábado (2), Deroci teria agredido a atual esposa e destruído móveis e eletrodomésticos da jovem, que mora em Foz do Iguaçú, onde estuda Medicina.

Anute enviou imagens onde é possível ver hematomas no olho da filha, assim como televisões e uma cama completamente destruídas. O pai afirma que a filha tinha intenção de denunciar o lutador, mas de uma hora pra outra acabou desistindo. Luiz teme que a filha esteja sendo ameaçada e pressionada a não procurar as autoridades.

“Eu quero justiça. Esse cidadão já é reincidente nesse tipo de conduta e pode estar ameaçando minha filha para que não procure a polícia. Quero providências”, disse o pai.

