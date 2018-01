m Rio Branco, jovem procura pelo pai biológico há mais de 10 anos: ‘Quero apresentar meus filhos a ele’

A jovem contou que a mãe morava no Aeroporto Velho quando conheceu um rapaz e teve um relacionamento breve com ele. A mãe de Érika ficou grávida, mas acabou não seguindo com a relação.

A mãe de Érika disse para ela que, depois de ela nascer, o pai foi visitar ela poucas vezes. “Ela [mãe de Érika] me disse que ele foi me ver umas duas ou três vezes quando eu era récem-nascida. Depois a minha mãe foi morar com a minha vó em outro bairro, no 6 de Agosto”, contou.