Mãe dá ré em carro e mata acidentalmente filha de 2 anos em Rio Branco

Por Aline Nascimento, G1 AC, Rio Branco

Uma menina de apenas dois anos morreu após ser atropelada acidentalmente pela mãe na tarde do dia (31). Ana Beatriz Pismel de Paula passava por trás do carro no momento em que a mãe dava ré para arrumar o veículo dentro da garagem. A tragédia ocorreu no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.