Mãe de aluna agride com soco e chute no rosto coordenadora em escola da Capital; veja o vídeo

A coordenadora pedagógica da Escola Estadual Lourival Sombra, localizada no bairro Tangará, em Rio Branco, foi covardemente agredida pela mãe de uma aluna em um dos corredores da escola na última terça-feira (26). A mulher estaria revoltada devido um evento cultural que era realizado na instituição enquanto a filha supostamente passava mal dentro da sala de aula. O caso agora está sob a responsabilidade da Polícia Civil.

Lay Viana de Freitas, 32 anos, teria chegado na escola alterada e ao ser chamada para conversar com a direção começou a insultar a coordenadora. Sem esperar a agressão, a profissional que também atua como professora, recebeu um soco no rosto. A covardia da mulher foi tamanha, que mesmo com a vítima caída no chão, ainda deu um chute. A filha de Lay foi transferida para outra escola, e a agressora ainda não foi localizada.

A diretora de gestão da Secretaria de Educação do Acre (SEE/AC), Rosária Salom, informou a imprensa na manhã desta quinta-feira (28), que a pedagoga irá responder a um processo administrativo aberto pela direção da escola. “O diretor já fez o relatório para abrir o processo administrativo, porque mesmo a funcionária tendo sido a vítima ela vai responder a um processo para que nós possamos apurar e investigar o caso”, disse.

Toda a ação foi gravada pelo circuito de videomonitoramento, e as imagens causaram revolta nas redes sociais. “Esse é o retrato de como as escolas são vulneráveis. Qualquer pessoa entra e sai nessas escolas a hora que quer. Espero que seja dada toda assistência a essa profissional. Essa mulher tem que ser presa.”, comentou um internauta.

VEJA O VÍDEO ABAIXO:

Com informações da folhadoacre

