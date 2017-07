Mãe pede ajuda nas redes sociais para achar a filha desaparecida

A servidora do INSS, Zilma Neves, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (10) para comunicar o desaparecimento de sua filha, Ana Gabriella Malveira, de 26 anos, e pedir ajuda de internautas e da população de Rio Branco para encontrá-la. Zilma Neves disse que a última vez que viu a filha foi na última quinta-feira (06).

Zilma Neves informa que mora com a filha no conjunto Tucumã. A mãe informa ainda que Gabriella tem uma filha de apenas cinco anos e sofre e de transtorno bipolar. No dia do desaparecimento, a mãe relata que ela estava em casa com a família quando por volta das 19h, a sua filha saiu sozinha e não mais retornou ao domicílio.

“Escutei ela mexendo no guarda-roupas dentro do quarto. Ela deixou a filha na cama e depois escutei o barulho do portão batendo do lado de fora. Achei que ela tivesse ido trancar o portão, mas, na verdade saiu e não voltou mais para casa”, disse Zilma Neves.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na delegacia da Quarta Regional e a Polícia Civil se comprometeu em abrir uma investigação para chegar ao seu paradeiro. Zilma Neves pede a cooperação da população e deixa um telefone (68) 99987-1100 para contato, caso alguém tenha informações sobre a localização de sua filha.

Comentários