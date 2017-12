Mãe que mandou matar namorado da filha no Quinari e envolvidos pegam 166 anos de cadeia

A primeira Vara do Tribunal do Júri julgou durante dois dias e condenou nessa sexta-feira (15), sete pessoas a 166 anos de cadeia pelo envolvimento no homicídio do vigilante Wisney Rodrigues da Silva, 29, morto a tiros no dia 23 de fevereiro de 2016 em Senador Guiomard – Quinari, que fica a 27 km de Rio Branco.

De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça do Acre, o caso envolvia Marta Souza de Oliveira como mentora do homicídio do namorado de sua filha.

Dos sete envolvidos, Marta, mãe da jovem que namorava com Wisney, foi condenada a 24 anos de prisão em regime fechado. Os executores de acordo com a assessoria do TJAcre, que são Manoel Vieira e Júnior da Silva foram condenados a 25 anos de prisão, juntamente com os demais envolvidos que pegaram penas distintas que somadas chegam a 166 anos.

Ainda segundo o TJAcre o réu absolvido, a pedido do Ministério Público Estadual (MPAC), foi Anderson de Souza.

O processo era da Comarca de Senador Guiomard, mas houve o deslocamento para a unidade de Rio Branco na Cidade da Justiça. O crime, que ocorreu em fevereiro de 2016, chocou os moradores do município.

De acordo com o MP, Marta contratou membros de uma facção do município para cometer o homicídio, por não aceitar que a filha estivesse namorando com um jovem sem muito poder financeiro.

Do ac24horas.com

