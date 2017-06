Maia é o preferido para disputar eleição indireta em caso de eventual saída de Michel Temer

De Olho no Planalto

O “De Olho no Planalto” é resultado do trabalho de apuração das equipes de reportagem do Estadão e do Broadcast, o serviço em tempo real da Agência Estado. Com atualização diária, não se trata de um levantamento estatístico, mas sim de um ranking elaborado com base no monitoramento dos nomes que estão sendo cogitados para disputar eleição indireta em caso de eventual saída de Michel Temer da Presidência da República nos próximos meses.

1º LUGAR

RODRIGO MAIA

Presidente da Câmara dos Deputados / DEM-RJ

Bancário, 46 anos

Em caso de saída de Temer, assume obrigatoriamente a Presidência por 30 dias para convocar eleição indireta. Poderia se candidatar estando no cargo. Aliado de Michel Temer e genro do ministro Moreira Franco, tem boa articulação no Congresso e trânsito com a oposição. Circula bem no baixo clero, que ajudou a elegê-lo presidente da Câmara em julho de 2016 e fevereiro deste ano. É visto como representante da continuidade das reformas

É investigado na Operação Lava Jato, integra um partido médio e não tem experiência no Executivo. Há dúvidas no mercado se teria habilidade política para governar

Partes do PP e PSD e maioria do DEM, além de deputados do baixo clero da Câmara

2º LUGAR

NELSON JOBIM

Ex-ministro da Justiça e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) / PMDB Advogado, 71 anos É do PMDB, partido de Michel Temer. Conversa bem com integrantes das cúpulas petista e tucana e tem bom trânsito no STF, onde foi ministro de 1997 e 2006 Integra o Conselho de Administração do BTG Pactual, que tem entre os sócios André Esteves, investigado na Lava Jato. Já prestou consultoria para empreiteiras que são alvo da operação. Transita mais no Senado do que na Câmara, onde está o maior colégio eleitoral em eventual eleição indireta Setores do PMDB, PSDB e PT. Não empolga o mercado

3º LUGAR

TASSO JEREISSATI

Senador / PSDB-CE

Administrador de empresas, 68 anos

Tem experiência no Executivo – foi governador do Ceará por três mandatos – e no Congresso. É do PSDB, principal partido aliado do governo, o que favorece uma transição negociada. Não é alvo da Lava Jato

Não é um nome que agrada ao Centrão e ao núcleo duro do Planalto. Em parte do País, é desconhecido do grande público. Já teve problemas cardíacos

PSDB e setores do DEM. Agrada ao empresariado e ao mercado financeiro, que já cogitam a hipótese da indicação de Arminio Fraga para o Ministério da Fazenda

GILMAR MENDES Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Advogado, 61 anos Transita bem no Congresso e é crítico da Lava Jato, o que tem feito seu nome ser defendido tanto por deputados quanto por senadores Para ser candidato, precisa deixar o STF, onde pode ficar até 2030. Há dúvidas sobre se poderia se candidatar, já que não é filiado a partido político Parte dos parlamentares e de setores empresariais

4º LUGAR

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Ex-presidente da República / PSDB

Sociólogo, 85 anos

É o mais experiente dos cotados e poderia ser um nome de reconciliação. Foi senador, ministro das Relações Exteriores, da Fazenda e presidente da República de 1995 a 2002. Fundador do PSDB, representa a continuidade do processo de reformas e segurança para a estabilidade econômica. É pouco provável que dispute a Presidência em 2018

É o mais velho dos cotados. Já descartou ser candidato, mas seu nome continua sendo lembrado entre tucanos. Sofreria resistência da oposição. Delatores da Odebrecht citaram sua campanha como beneficiária de caixa 2, o que motivou pedido de investigação

PSDB e parte da opinião pública e do mercado

HENRIQUE MEIRELLES Ministro da Fazenda / PSD Engenheiro civil, 71 anos Daria continuidade às reformas e à agenda econômica. Agrada ao mercado e ao empresariado. Tem bom trânsito com petistas, tucanos e peemedebistas Já foi presidente do Conselho de Administração da J&F, grupo envolvido na delação que se transformou no último escândalo da crise política. Há temor de que venha a ser investigado no futuro Maioria do mercado. Pode ser um dos nomes apoiados pelo Planalto

5º LUGAR

CÁRMEN LÚCIA

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

Advogada, 63 anos

É a que menos tem ligação com a política entre os cotados, o que configura o perfil de outsider que pesquisas apontam como ideal para o Planalto. Representante do Judiciário, seria garantia de redução dos sobressaltos políticos

É apoiada mais fora do que dentro do Congresso. Para ser candidata, precisaria deixar o STF. Sem filiação partidária, há dúvidas se poderia se candidatar em caso de eleição indireta. Nunca teve cargo no Executivo. Não se sabe se teria capacidade de articulação no Congresso

Setores da sociedade civil. Não agrada ao mercado porque gera dúvidas sobre a continuidade das reformas

6º LUGAR

MODESTO CARVALHOSA

Jurista

Advogado, 85 anos

Não tem ligação com partidos ou nomes envolvidos na Operação Lava Jato. Tem o apoio de juristas, advogados e nomes da sociedade civil

Não tem apoio dentro do Congresso e depende de uma interpretação do STF para que, de fato, possa ser candidato. Tem pouco trânsito no universo político e partidário. Idade avançada

Setores da sociedade civil

Limbo jurídico

Em eleições regulares, integrantes do Judiciário, segundo a Lei Complementar de 1990, teriam de deixar o cargo 6 meses antes do pleito. Além disso, qualquer candidato teria de estar filiado a partido político nesse mesmo prazo. Não há, porém, uma regra clara estabelecida para a hipótese de eleição indireta.

