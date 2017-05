Maioria dos gestores do Acre embarcou para a ‘Marcha dos Prefeitos’ em Brasília

Presidente da Amac, prefeita Marilete Vitorino encabeça caravana com a participação de 13 prefeitos das regionais do Acre

JAIRO CARIOCA

A Associação dos Municípios do Acre (Amac) confirmou 13 nomes de gestores que embarcaram no domingo (14) para Brasília e participam de mais uma edição da ‘Marcha dos Prefeitos’. Segundo a Confederação Nacional do Municípios, a Região Norte é a que terá maior número de delegações.

O movimento pretende conquistar ações para suas cidades por meio das reformas Previdenciária, Trabalhista, Tributária, entre outras. Este será um dos temas principais do evento que tem a presença do presidente Michel Temer confirmada.

A Confederação Nacional de Municípios, junto às entidades estaduais e microrregionais, defende o “encontro de contas” entre Governo Federal e Municípios, a redução do custeio das máquinas públicas e os recursos financeiros condizentes com as competências estabelecidas pelo pacto federativo.

A 20ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, programada para o período de 15 a 18 de maio de 2017, é o momento auge do movimento cujo objetivo principal é lutar em prol dos interesses dos serviços prestados ao cidadão brasileiro no local onde ele reside.

Em carta de convocação dos gestores de todo o pais, Paulo Ziulkoski afirma que: “O novo Brasil precisa iniciar revisando a base que sustenta esta Federação, enfrentando a crise dos Municípios. Conto com a participação de todos os companheiros municipalistas para, juntos, construirmos, a partir dos Municípios, o Brasil com que todos sonhamos”.

