Mais 2 pessoas são assassinadas em Rio Branco durante a noite de segunda-feira

Marcos Dione

A violência volta a reinar na periferia e deixa mais duas famílias de luto na capital acreana. Na noite desta segunda-feira (9), mais dois homicídios com características de execução foram registrados em Rio Branco.

Matheus Silva, 19 anos, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, um dos tiros atingiu a cabeça do jovem que não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime ocorreu em uma esquina nas proximidades de uma pracinha no bairro Plácido de Castro, localizado na região da Baixada da Sobral.

Segundo relatos de populares, o rapaz era “aviãozinho”, termo usado para identificar pessoas que fazem a venda de entorpecentes. Peritos do Instituto Médico Legal (IML) encontraram uma quantia de aproximadamente R$ 300 reais nos bolsos de Matheus.

Pouco tempo depois, um homem identificado até o momento como José foi morto com um tiro de espingarda dentro da casa onde morava, na estrada do Panorama, região do bairro São Francisco.

De acordo com informações passadas pela polícia, a vítima que trabalhava no conserto de eletrodomésticos teve a residência invadida por um criminoso que efetuou um disparo em sua direção e depois fugiu do local tomando rumo ignorado.

Esses dois homicídios se juntam aos inúmeros que já são investigados pela Policia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários