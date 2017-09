Mais de 20 quilos de cocaína são apreendidos pela PRF-AC na BR-317, em Xapuri

Apreensão ocorreu no quilômetro 240 da BR-317, em Xapuri, quando policiais em ronda observaram um veículo parado na via em frente de uma propriedade rural.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-A) aprendeu, na manhã deste sábado (2), 23 quilos de cocaína. A apreensão ocorreu no quilômetro 240 da BR-317, em Xapuri, interior do Acre, quando policiais em ronda observaram um veículo parado na via em frente de uma propriedade rural. Os policiais, então, suspeitaram que havia algo errado e quando foram verificar a situação, suspeitos empreenderam fuga em direção à propriedade.

Após a perseguição, os suspeitos acabaram abandonando o veículo e se esconderam na mata com um volume suspeito. A PRF-AC, então, iniciou as buscas, em parceria com agentes da Polícia Civil de Xapuri, e após cerca de seis horas, encontrou uma mochila com 23 pacotes onde estava escondida a droga. Foi feito o teste preliminar e detectado ser cocaína. A droga foi encaminha para a sede da Polícia Federal em Rio Branco.

