Mais de 30 pessoas são presas por diversos crimes no Acre durante Operação ‘PC27′

Mais de 30 pessoas foram presas até o final da manhã desta quinta-feira (14) por diversos crimes em todo o Acre. As prisões ocorreram por meio de cumprimento de mandados judiciais expedidos pela Justiça para a Operação ‘PC27’, deflagrada nesta quinta. A operação ocorre em todo o Brasil entre as Polícias Civis.

O diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), delegado Nilton Boscaro, explicou para o G1 que a operação visa combater crimes contra o patrimônio. No Acre, a polícia estendeu as prisões para os envolvidos em tráfico de drogas e organizações criminosas.