Mais de 4 mil professores provisórios ficarão sem metade do salário em dezembro no Acre

“O PT fala sobre a precarização e terceirização do trabalho na era Temer, mas antecipou essa situação aqui no Acre”, disse deputada

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) foi procurada por um grupo de professores provisórios que pedem ajuda contra as medidas adotadas pela Secretaria Estadual de Educação (SEE). Eles reclamam que foram comunicados que só receberão a metade do salário no mês de dezembro.

A SEE só vai pagá-los até o dia 16 de dezembro. Eles também só receberão o 13° salário proporcional aos meses trabalhados, o que equivale a 9 meses e meio. No mês de janeiro também não terão renda. Além disso só poderão voltar ao trabalho após se submeterem a novo processo seletivo.

“Eu acho muito interessante o pessoal do PT falar sobre a precarização e terceirização do trabalho na era Temer, mas antecipou essa situação aqui no Acre. A administração petista implantou o caos na Educação, na Saúde e na Segurança”, reclamou Eliane.

