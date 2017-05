Mais de 7 mil títulos foram cancelados no Acre

Um total de 7.629 eleitores acreanos teve o título de eleitor cancelado pela Justiça Eleitoral na última sexta-feira, 19. Os cancelamentos ocorreram em razão do não comparecimento desses eleitores aos cartórios para justificarem a ausência nas três últimas eleições.

O cidadão que deseja saber qual a sua situação perante a Justiça Eleitoral pode acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), no seguinte link: http://www.tre-ac.jus.br/ eleitor/titulo-e-local-de- votacao.

Quem teve o título cancelado poderá sofrer algumas consequências, como ser impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, receber salários de função ou emprego público e obter certos tipos de empréstimos.

A irregularidade também pode gerar dificuldades para investidura e nomeação em concurso público, renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e obtenção de certidão de quitação eleitoral ou qualquer documento perante repartições diplomáticas a que estiver subordinado.

Para regularizar a situação, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral – aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas – portando documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço.

Comentários