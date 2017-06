“Mais forte friagem do ano” deve chegar ao Acre nesta sexta-feira, diz Friale

A previsão é que a tão esperada friagem chegue nas primeiras horas de sexta-feira

NANY DAMASCENO

Parece que o fim de semana que antecede o dia dos namorados será com um frio propício para as comemorações. Na terça-feira (6), o pesquisador em meteorologia Davi Friale escreveu em seu site ‘O Tempo Aqui’ que o acre vai enfrentar no fim desta semana a mais forte friagem de 2017 até o momento.

“Já faz cerca de duas semanas que ‘O Tempo Aqui’ vem anunciando e alertando diariamente sobre esta onda de frio que agora está confirmada. Será a maior e mais fria massa de ar polar a penetrar no Brasil em 2017 até então”, escreveu Friale.

A previsão é que a tão esperada friagem chegue nas primeiras horas de sexta-feira (9). Contudo, mesmo sendo a mais intensa do ano, não será um frio ‘exagerado’ como colocou o pesquisador: “Entretanto, a queda da temperatura não será exagerada, porém, devido aos ventos, a sensação térmica será bem inferior à temperatura real”.

