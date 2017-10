Mais um assassinato a tiros no centro de Rio Branco na noite desta segunda-feira

A Polícia Militar esteve no local atendendo a ocorrência e isolou a área para a chegada dos peritos.

Um homem é assassinado a tiros em frente à um posto de gasolina desativado localizado na Rua Floriano Peixoto, próximo ao antigo prédio da Polícia Federal. O crime aconteceu no início da noite desta segunda-feira (9), até o momento a vítima não foi identificada.

A Polícia Militar esteve no local atendendo a ocorrência e isolou a área para a chegada dos peritos. Ainda não há indicios do que motivou o assassinato e nenhum suspeito foi identificado. Este é o segundo homicídio registrado nas proximidades do Centro de Rio Branco. Na última sexta (6), um agricultor foi assassinado pela manhã na Rua Benjamin Constant.

