Major Rocha e Gladson Cameli cumprem agenda com setores da segurança na Capital acreana

O deputado federal Major Rocha (PSDB) e o senador Gladson Cameli desenvolveram uma série de atividades nesta quinta-feira (27) em atividades ligadas ao setor de segurança.

Os parlamentares federais começaram com uma visita à Policlínica da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e, na sequência, visitaram as obras do futuro colégio militar, no Bairro Calafate. À tarde os dois se reuniram com representantes das segurança na sede da Associação dos Militares do Estado do Acre (AME/AC).

Pela parte da manhã os dois parlamentares visitaram o prédio onde funciona a Policlínica. A visita contou com a presença do vereador da capital Roberto Duarte (PMDB). A Policlínica da PM atende com recursos próprios a cerca de 10 mil pessoas, entre PMs e familiares. Em 2016 foram 160 mil atendimentos.

“Nos comprometemos em buscarmos recursos junto ao Ministério da Saúde para melhorar e ampliar o atendimento aos militares e familiares que usam a Policlínica”, informou Rocha.

No início da tarde a visita foi às obras do Colégio Militar, fruto de uma emenda de autoria do deputado Rocha: “Esta obra é de fundamental importância para mim, pois é um sonho desde quando fazia parte das fileiras da Polícia Militar do Acre”.

Além do deputado Rocha, do senador Gladson Cameli e do vereador Roberto Duarte, a visita contou ainda com o presidente da AME, Joelson Dias, do coronel Oliveira, da divisão de Planejamento da PM e do coronel da Polícia Militar, Ulysses Araújo.

Reunião com representantes da segurança

Pela parte da tarde, Rocha e Gladson se reuniram com os representantes de várias entidades representantes dos agentes de Segurança Pública do Acre na sede da Associação dos Militares do Estado do Acre (AME/AC): Associação dos Oficiais; Associações dos Praças da PM (Abrapmac) e dos Bombeiros (Abrabmac); Clube de Sub-tenente e Sargentos da PM. O Corpo de Bombeiros foi representado pelo tenente Vidal e o PMAC pelo coronel Oliveira.

O objetivo do encontro foi debater investimentos na melhoria de trabalho e estrutura dos órgãos de segurança pública do Acre. O senador Gladson precisou se ausentar da reunião da segurança, mas disse textualmente: o “Major Rocha me representa e o que ele disser é a minha palavra”.

Entre vários temas ficou estabelecido um apoio para a criação e aparelhamento de um academia para atender as necessidades da PMAC e do CBMAC, tanto para militares da ativa quanto para os da reserva.

Além disso, foi acordado um apoio especial para resolver a questão da construção de uma vila militar, com residências exclusivas para os policiais. Outro ponto foi o apoio em novos investimentos para Policlínica da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC).

