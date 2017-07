Major Rocha participa de reunião em busca de liberação de recursos do FNDE para municípios acreanos

Assessoria

O deputado federal Major Rocha (PSDB) e os demais parlamentares do Acre, estiveram reunimos com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE), Sílvio de Souza Pinheiro, nesta quarta-feira, 05, em Brasília.

No encontro os parlamentares solicitaram a liberação de projetos voltados para educação do Acre, que hoje se encontram bloqueados naquele órgão.

Os recursos são para o término das construções de creches, escolas e recursos para a compra de merenda escolar. O presidente afirmou que cada pleito será analisado.

Rocha disse está otimista após o encontro com o presidente do FNDE.

“Saímos convictos de que teremos uma solução a curto prazo, atendendo à demanda de municípios como de Plácido de Castro, Tarauacá, Jordão, Senador Guiomard, Rio Branco, Porto Walter, Manoel Urbano, Epitaciolândia, dentre outros municípios acreanos”, destacou o tucano.

Comentários