Major Rocha se reúne com representantes da VIVO e pede telefonia para comunidades isoladas

O deputado federal Major Rocha (PSDB) segue em busca de reduzir o isolamento de comunidades rurais do Estado Acre. Por conta disso, o parlamentar recebeu os representantes da empresa VIVO de telefonia nesta terça-feira (5) no gabinete dele.

Na reunião, o deputado solicitou a instalação de uma rede de comunicação na Vila Verde (Transacreana) e nas comunidades de Santa Luzia, Campina, Liberdade e Lagoinha, estas em Cruzeiro do Sul.

Ao diretores de Assuntos Institucionais, Fabiano Carvalho e Regise Jordão Rocha ressaltou a importância das comunicações para o desenvolvimento e integração destas comunidades com o restante do Estado e do país.

“Recebi a informação de que a VIVO está aumentando a sua linha de transmissão em Cruzeiro do Sul, de forma a melhorar os serviços prestados na região do Juruá. Mas também obtive o compromisso da realização de novos estudos para ampliar os canais de transmissão nas regiões de fronteira”, comentou o deputado.

Rocha destacou ser esta a segunda reunião com representantes das empresas de telefonia, já tendo se reunido recentemente com os representantes da OI, aos quais pediu a implantação de antenas de telefonia celular, de forma a atender as populações das comunidades mais afastadas.

