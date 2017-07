Manoel Moraes comemora obras em Xapuri e investimento de mais de R$ 2,5 milhões

Por Gina Menezes

Durante a manhã de segunda-feira (17), o deputado Manoel Moraes (PSB), primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), participou, em Xapuri, da ordem de assinatura de serviço para a construção do anel viário daquele município. Além da obra do anel viário, também serão recuperados outras ruas e avenidas do município.

Manoel Moraes, morador daquela cidade, comemorou os investimentos de infraestrutura que estão feitos e frisou que Xapuri caminhará cada vez melhor com a ajuda do Legislativo, Executivo e sociedade em geral.

“É de grande importância essa parceria para ajudar Xapuri. Somos gratos ao governo do Acre pelos investimentos feitos na nossa cidade e parabenizamos toda a equipe municipal pelo esforço para fazer nosso município se desenvolver cada vez mais”, diz.

As obras em Xapuri serão da ordem de mais de R$ 2,5 milhões de reais. Além da recuperação de ruas históricas como Coronel Brandão e 24 de Janeiro, também será construída a obra batizada de anel viário.

