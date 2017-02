Manoel Moraes comemora reajuste salarial a servidores e aprovação da PEC da pensão dos ex-governadores

O primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Manoel Moraes (PSB), comemorou na quarta-feira (22) a aprovação dos 15 Projetos de Leis (PL’s), encaminhados pelo governador Tião Viana (PT) na última terça-feira (21), concedendo reajustes salariais a mais da meta dos servidores públicos estaduais.

Moraes afirmou que o reajuste salarial concedido aos servidores públicos foi uma importante conquista e um marco que beneficiará muitos pais de família.

“Votamos e aprovamos melhorias salariais para os servidores do nosso estado, algumas pelas quais lutamos desde o início do mandato, como é o caso dos técnicos agrícolas, policiais civis, entre tanto outros. Foi uma imensa vitória aprovar esse reajuste que nosso governador concedeu aos servidores acreanos”, frisou.

O deputado também elogiou a Mesa Diretora da Aleac por ter aprovado o Projeto de Emenda a Constituição (PEC) que versa sobre o fim do pagamento de aposentadoria a ex-governadores.

“A Assembleia Legislativa do Acre provou que legisla em prol dos interesses dos acreanos. Ao lado do presidente da Mesa Diretora, Ney Amorim (PT), colocamos os projetos para votação. Sem conchavos, sem tentar impedir ou adiar os anseios populares. O governador Tião Viana (PT), Ney Amorim e nosso mandato (PSB) deram prova de que estamos trabalhando pelo Acre e os acreanos. Não importa se o projeto (do fim da pensão) seja de autoria de um deputado da oposição, no caso o nobre colega deputado Ghelen Diniz (PP), o que for bom para os acreanos iremos aprovar”, diz.

A respeito do pacotão de 15 projetos que versa sobre reajuste salarial aos servidores, vale a pena ressaltar que educação e segurança, que são duas das maiores categorias do estado, estão entre os beneficiadas.

Sobre a PEC de autoria do deputado Ghelen Diniz (PP) propondo o fim do pagamento de pensão a ex-governadores, Manoel Moraes afirma que a Mesa Diretora sempre se posicionará ao lado da população.

“O Projeto de Emenda à Constituição foi de autoria do deputado Ghelen e entendemos que essa demanda é um anseio da população do Acre então aprovamos o fim das pensões”, disse.

Comentários