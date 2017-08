Manoel Moraes participa de agenda com ministro para resolver multas de produtores rurais

O primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Manoel Moraes (PSB), cumpriu agenda em Brasília na última quarta-feira (16) para discutir medidas que resultem no fim de pesadas multas que são aplicadas a produtores rurais.

Manoel Moraes, que teve companhia de outros parlamentares acreanos, reuniu-se com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e diretores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e Ibama.

Moraes, que é funcionário de carreira do Ibama e conhece de perto o drama enfrentado por pequenos produtores que têm sido multados com valores altos, apresentou sugestões às autoridades para que o assunto seja resolvido.

“Falamos de alternativas, de forma que a lei seja respeitada, mas que o produtor, o homem do campo, não seja penalizado com multas exorbitantes e muitas vezes impagáveis”, diz.

As sugestões de Moraes foram aceitas pela equipe governamental e nos próximos dias haverá reuniões de um grupo de trabalho, designado pelo Ministério do Meio Ambiente e com participação de acreanos, para ver formas de tornar viáveis as propostas apresentadas.

“Levei um pouco da minha experiência como funcionário do Ibama e morador do interior que conhece a realidade. Há muita coisa que podemos fazer juntos usando o conhecimento teórico aliado às leis ao nosso conhecimento empírico”, diz.

