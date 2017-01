Mão na massa; Tião Flores e Raimundão acompanham limpeza nos setores públicos de Epitaciolândia

Da Assessoria

Nesta quarta feira dia 4 o Prefeito Tião Flores e seu vice Raimundão acompanharam pela manhã uma ação de limpeza do Mercado Municipal Walter Fernandes, a referida ação contou com parceria do Corpo de Bombeiros e funcionários da Secretaria de Produção, o serviço foi para dar melhores condições para feirantes e população que freqüentam aquele local.

Mais tarde já em seu Gabinete o Prefeito recebeu as visitas dos Deputados Federal Raimundo Angelim, Leila Galvão Deputada estadual e do Senador da República Jorge Viana.

Tião Flores acompanhado dos seus secretários falou da real situação em que se encontra a prefeitura e pediu apoio tanto dos deputados quanto do Senador. Tião Flores frisou ainda que; mesmo sem recursos e com as situações adversas encontrada vai buscar através das parcerias condições para fazer um bom trabalho, pois o povo assim espera.

O Senador Jorge Viana por sua vez falou da visita que tem como objetivo colocar seu gabinete a disposição do prefeito e que buscará a viabilidade de recursos e apoio a essa gestão.

Já cumprindo outra Agenda o Secretário de Educação juntamente com coordenadores visitaram prédios onde funcionam programas de inclusão social e digital. No Bairro José Hassem o Secretário pode ver a atual situação de abandono em que se encontra o tele-centro.

No local funcionava uma escola de informática básica que foi inaugurada em 2012 e formava cerca de 80 jovens a cada 120 dias e hoje existe apenas um empilhado de sucatas restantes dos 24 computadores de última geração que atendia jovens e adultos tanto para o aprendizado quanto para pesquisas escolares.

