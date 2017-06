Mãos a obra – Prefeito e vice visitam ramais que serão beneficiados na próxima semana

O prefeito Tião Flores juntamente com o vice Raimundão, secretaria de finanças Marizete Matias, secretaria de Ação Social Ana Paula Alencar e o chefe de campo Zeca Mesquita, estiveram vistoriando os ramais do km 07 e 14 onde serão beneficiados na próxima semana, o prefeito tem dado uma atenção especial aos produtores rurais a fim de garantir que todos possam ter ramais de qualidade para escoar suas produções.

O Prefeito Tião Flores estará lançando nos próximos dias o plano de Agricultura familiar de Epitaciolândia, onde tem como prioridade a reabertura e manutenção de ramais, segundo Flores, todo esse esforço tem tido resultados positivos, pois com isso pequenos produtores estão voltando a produzir. “Temos buscado parcerias com o Governo do Estado, e com muito esforço mesmo diante de uma crise que o país atravessa estamos aos poucos recuperando nosso município”. Enfatizou Flores.

Alem do programa de recuperação de ramais a prefeitura irá oferecer serviços de destoca dentre outros para o fortalecimento do setor agrícola de Epitaciolândia.

Comentários