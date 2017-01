Marcia Bittar faz viagem ao Alto Acre formando a chapa do Solidariedade para eleições em 2018

“Estamos cumprindo nosso compromisso, que é fazer do partido um dos grandes na disputa do ano que vem”, disse Marcia Bittar

A presidente do Solidariedade, Marcia Bittar, fez esta semana uma nova viagem ao Alto Acre à procura de novas lideranças para o partido. Acompanhada do marido, o ex-deputado federal Marcio Bittar, e de assessores, ela visitou figuras políticas importantes em Epitaciolândia e falou a um público numeroso em Brasileia.

Essa ida ao Alto Acre na última terça-feira (17) é parte da programação elaborada pela nova presidente, cujo objetivo é formar uma das chapas mais competitivas para a disputa das eleições em 2018. Além de deputados estaduais, o Solidariedade tem outra meta, eleger ao menos um deputado federal. “Estamos cumprindo nosso compromisso, que é fazer do partido um dos grandes na disputa do ano que vem”, disse Marcia Bittar.

Em Epitaciolândia, entre outras pessoas, Marcia Bittar teve uma longa conversa com o ex-prefeito André Hassem, de tradicional família da região. André pode ingressar no Solidariedade juntamente com seu pai, Luisinho Hassem, ex-deputado estadual e ex-prefeito. Pelo menos o convite está feito, segundo Marcia. André acaba de deixar a prefeitura de Epitaciolândia com um bom índice de aprovação.

Em Brasileia, Marcia Bittar participou de uma reunião com lideranças de toda a região, entre vereadores e vice-prefeitos, que ouviam o senador Gladson Cameli (PP), também em viagem pelo Alto Acre em compromissos do Senado e organizando a oposição para as próximas eleições.

A publicitária Charlene Lima, um dos nomes badalados para as eleições do ano que vem, estava presente no encontro e também foi convidada a ingressar no partido. Uma das oradoras, ela agradeceu a recepção das lideranças e fez convites a quem tiver interesse em ingressar no partido. “O Solidariedade é um partido alternativo, por onde vamos formar uma grande chapa. Estamos construindo uma base forte para a disputa do ano que vem”, afirmou.

O ex-deputado federal Marcio Bittar, candidato a governador na eleição passada, e que trabalha sua pré-candidatura ao Senado pelas oposições ao PT em 2018, parabenizou a esposa pela forma ousada como constrói uma uma chapa pelo Solidariedade. “A Marcia sempre teve participação muito forte nas nossas grandes decisões, por estar fazendo esse belo trabalho à frente do partido”, afirmou.

