Márcio Bittar: Raio-X de um candidato

Neto de sírios, ele nasceu no interior de São Paulo, mas chegou ao Acre aos 9 anos de idade. Foi como acreano que viveu 45 dos seus 54 anos. O site ContilNet traça hoje um perfil do candidato ao senado pelo PMDB, a exemplo do que fará com os outros candidatos.

Ainda muito jovem, quando era um estudante do 2° grau, despertou o gosto pela política. Filiou-se então ao PCB, partido que estava na clandestinidade. Sua militância em prol das causas sociais e em defesa da democracia o levou ao prêmio concedido aos melhores. Um ano em Moscou, capital da extinta União Soviética (URSS) e atual Rússia. Foi lá que passou o ano de 1984 fazendo cursos e convivendo com pessoas do mundo todo.

“Foi uma experiência enriquecedora, principalmente por causa da convivência com pessoas tão diferentes”, disse Márcio. Ao retornar ao Acre, filiou-se ao PMDB, partido que abrigava todas as nuances da esquerda.

Com o passar dos anos, trocou o PMDB pelo PPS e em seguida pelo PSDB, onde enfrentou sérias desavenças internas. Mas foi pelo partido tucano que atingiu o título de deputado federal mais votado da história do Acre. Como deputado federal, ocupou um dos cargos mais importantes do país, o de 1° Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Finalmente, em agosto deste ano, Bittar retornou ao PMDB, sua antiga casa.

É pelo PMDB que disputa uma vaga ao senado, na aliança que tem com Gladson Cameli (PP) como cabeça de chapa.

ContilNet: Fale sobre essa engenharia política envolvendo o PPS, Solidariedade, PTB e PMDB.

MB – Em toda eleição, nos deparávamos com pessoas querendo disputar em partidos que não tivessem deputados. No fim, acabavam em partidos que apoiam o governo. O que fizemos foi oferecer a oportunidade a essas pessoas, mas em partidos de oposição. Com isso, construímos a maior chapa de oposição dos últimos anos.

O senhor aparece bem nas pesquisas. Paralelo ao número de intenções de votos, sua rejeição é apontada como a maior dentre os candidatos ao senado. Como se explica isso?

MB - Não questiono institutos de pesquisa, mas aprendi a confiar no Delta e esse instituto mostra que eu apareço empatado com Jorge Viana em 1° lugar e com uma das menores rejeições nos últimos 12 meses. Só para dar uma ideia, na última eleição, a pesquisa contratada por Tião Bocalom o colocava em 1° lugar; a contratada por Tião Viana, dava a eleição ganha por ele no 1° turno. A da Delta deu o resultado que as urnas comprovaram: Tião Viana em 1° lugar, eu em 2° e Bocalom em 3° lugar.

Qual adversário teria maior prazer em derrotar?

MB- O que me trará prazer será ganhar o governo com Gladson Cameli e as duas vagas do senado. Eu e Sérgio Petecão (PSD). O PT teve todas as chances, já chegou em uma determinada época a ter as 3 vagas no senado, presidente da República e governador. Ou seja, teve todo o poder possível para provar suas teses econômicas. Ano que vem completam 20 anos no poder e a situação do Acre mostra que as teses estavam equivocadas. Isso prova que eles são bons de campanha, mas de gestão são péssimos. Agora vai ser a nossa oportunidade de mostrar nossas ideias sobre economia, desenvolvimento, política, segurança… Portanto, a satisfação não é derrotar fulano ou beltrano, e sim o modelo deles.

Como pretende convencer o eleitorado que você é a melhor opção para o senado?

MB - Vou mostrar que sou um homem de valores, de convicções e de bandeiras. Só para ilustrar, em 2002, a Marina Silva (REDE) me convidou para a chapa dela. Vou dizer o que penso sobre o papel do senado na economia. O peso do senado nos acordos comerciais com outros países é de 100%. Portanto, é lá que quero atuar para facilitar acordos comerciais com o Peru, via Cruzeiro do Sul. Entendo que precisamos garantir o mercado peruano para os nossos produtos e junto com os peruanos vender para o mundo.

Quem é seu conselheiro político?

MB - Márcia (Bittar, esposa de Márcio) é a minha maior conselheira. Não tomo nenhuma decisão sem consultá-la antes. Além de amor, tenho uma profunda admiração por ela. É sem dúvida a pessoa mais importante da minha vida. É ela que eu quero comigo em todos os momentos, a minha vida inteira.

Ter um presidente como Temer no seu partido atrapalha?

MB - O presidente Temer tem uma popularidade horrível, mas as reformas são fundamentais. Tínhamos uma Lei Trabalhista de inspiração fascista, inspirada em Mussolini. Um entulho de mais de 60 anos. O mundo mudou, a expectativa de vida é maior. A reforma da Previdência é fundamental para acabar com privilégios. No ano passado, as mulheres do serviço público se aposentaram aos 50 anos, com a expectativa de viver até os 80. Era preciso modernizar. Quanto às denúncias, é a justiça que tem que dizer se é culpado e punir se roubou, se matou… Reagi assim até com relação ao meu irmão. É assim que penso.

Por falar em seu irmão, é verdade que Mauro Bittar fixou residência em Rio Branco para coordenar a sua campanha?

MB- Não. Ele continua morando em Belo Horizonte (MG). É um executivo de mão cheia. Seria um baita (sic) coordenador. Mas para coordenar a campanha teria que passar a campanha inteira aqui… A minha coordenadora de campanha é a Márcia.

Flaviano é o dono do PMDB do Acre?

MB - Não é verdade. Flaviano é um líder, mas é democrático. Em 2004, quando fui candidato a prefeito de Rio Branco, eu queria o apoio do PMDB. Mas parte do partido queria apoiar o Bestene (José Bestene- PP). Inclusive o Flaviano queria o Bestene. A questão foi a votação e a maioria do PMDB, a despeito da posição do Flaviano, optou por apoiar a minha candidatura. Flaviano é um líder, não o dono.

